UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bidart

Udazkeneko Bestak Fêtes d’Automne Tournoi de Mus Place Sauveur Atchoarena Bidart

jeudi 17 septembre 2026 · Place Sauveur Atchoarena · Bidart

Udazkeneko Bestak Fêtes d’Automne Tournoi de Mus Place Sauveur Atchoarena Bidart

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Place Sauveur Atchoarena
Adresse
Petit Fronton
Ville
64210 Bidart
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Bidart

Udazkeneko Bestak Fêtes d’Automne Tournoi de Mus

Place Sauveur Atchoarena Petit Fronton Bidart Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 09:00:00
fin : 2026-09-17

Date(s) :
2026-09-17

Tournoi de mus

AUBERGE KOSKENIA
RESTAURANT ELISSALDIA
BAR DU FRONTON

Inscription + repas = 35€/personne

Inscription au 06.17.95.73.31 ou au 06.41.78.25.83   .

Place Sauveur Atchoarena Petit Fronton Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 93 85 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Udazkeneko Bestak Fêtes d’Automne Tournoi de Mus

L’événement Udazkeneko Bestak Fêtes d’Automne Tournoi de Mus Bidart a été mis à jour le 2026-08-23 par OT Bidart

À voir aussi à Bidart (Pyrénées-Atlantiques)