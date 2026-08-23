Udazkeneko Bestak Fêtes d’Automne Tournoi de Mus Place Sauveur Atchoarena Bidart
jeudi 17 septembre 2026 · Place Sauveur Atchoarena · Bidart
Informations pratiques
Bidart
Udazkeneko Bestak Fêtes d’Automne Tournoi de Mus
Place Sauveur Atchoarena Petit Fronton Bidart Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 09:00:00
fin : 2026-09-17
Date(s) :
2026-09-17
Tournoi de mus
AUBERGE KOSKENIA
RESTAURANT ELISSALDIA
BAR DU FRONTON
Inscription + repas = 35€/personne
Inscription au 06.17.95.73.31 ou au 06.41.78.25.83 .
Place Sauveur Atchoarena Petit Fronton Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 93 85
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English : Udazkeneko Bestak Fêtes d’Automne Tournoi de Mus
L’événement Udazkeneko Bestak Fêtes d’Automne Tournoi de Mus Bidart a été mis à jour le 2026-08-23 par OT Bidart
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