Udazkeneko Bestak Fêtes d’Automne Tournoi de Mus Place Sauveur Atchoarena Bidart

Informations pratiques

Bidart

Udazkeneko Bestak Fêtes d’Automne Tournoi de Mus

Place Sauveur Atchoarena Petit Fronton Bidart Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 09:00:00

fin : 2026-09-17

Date(s) :

2026-09-17

Tournoi de mus

AUBERGE KOSKENIA

RESTAURANT ELISSALDIA

BAR DU FRONTON

Inscription + repas = 35€/personne

Inscription au 06.17.95.73.31 ou au 06.41.78.25.83 .

Place Sauveur Atchoarena Petit Fronton Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 93 85

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English : Udazkeneko Bestak Fêtes d’Automne Tournoi de Mus

L’événement Udazkeneko Bestak Fêtes d’Automne Tournoi de Mus Bidart a été mis à jour le 2026-08-23 par OT Bidart