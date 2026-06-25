Ukandanz – Concert – Festival Aux heures d’été Douves du Château des Ducs de Bretagne Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-10 21:30 – 23:00

Gratuit : oui Tout public

Concert – Rock groove éthiopien Depuis quinze ans, Ukandanz revisite les musiques éthiopiennes dans une version électrique et explosive, entre rock garage, jazz libre et groove traditionnel d’Addis-Abeba.Au centre du projet, la voix puissante d’Asnake Gebreyes, figure majeure de la scène éthiopienne, et les compositions de Damien Cluzel, électron libéré jamais tant à son aise que dans les croisements musicaux. Ensemble, ils font dialoguer héritage et modernité pour agiter un peu plus le lien entre la France et l’Éthiopie, jusqu’à jouer « War Pigs », chanson de Black Sabbath, groupe mythique de heavy metal, et de la chanter en amarhique, une des langues de l’Ethiopie !Sur scène, le groupe avance à plein régime : rythmes éthiopiens, guitares en tension et improvisations fiévreuses dans une énergie directe et incandescente. Anaske Gebreyes : chant / Lionel Martin : sax ténor / Damien Cluzel : claviers / Jean Joly : batterie Durée : 1h30 Dans le cadre du Festival Musiques et cultures du monde contemporain, Aux heures d’été À ne pas oublier : la natte pour s’asseoir au sec !

Douves du Château des Ducs de Bretagne Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 90 00 https://nature.metropole.nantes.fr https://www.auxheuresete.com/



Afficher la carte du lieu Douves du Château des Ducs de Bretagne et trouvez le meilleur itinéraire

