ULTRA MONTÉE DE SUPERBAGNÈRES Bagnères-de-Luchon dimanche 6 septembre 2026.
Début : 2026-09-06 09:00:00
fin : 2026-09-06 17:00:00
6 jeures non-stop pendant lesquelle vous enchaînerez autant de montées que possible sur le mythique tracé de la Crémaillère reliant Luchon à Superbagnères (5.8 km et 1.170 m de D+) avec redescentes en télécabine.
Inscription en ligne.
Course coorganisée par Superbagnères la pionnière et Endurance Evasion . .
English :
6 non-stop rides, during which you’ll link up as many climbs as possible on the mythical Crémaillère route linking Luchon to Superbagnères (5.8 km and 1,170 m D+) with descents by gondola.
Online registration.
L’événement ULTRA MONTÉE DE SUPERBAGNÈRES Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2026-05-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
