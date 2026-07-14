Informations pratiques

Saint-Géraud-de-Corps

Ultra Trail Théâtre Performance

Chemin du Sud Saint-Géraud-de-Corps Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 14:00:00

fin : 2026-07-18 18:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Comme les ultra-trailers qui enchaînent kilomètres et dénivelés,

j’enchaînerai 4 spectacles sur près de 4 heures.

Comment le cerveau et le corps se comporteront-ils ? Venez

participer à cette expérience unique sur les 4H ou sur le ou les

spectacles de votre choix.

14h 00 « L’homme qui plantait des arbres », d’après Jean Giono

14h 45 « Homme et femmes du Landais… La suite ». Ecriture et

jeu Michel Feynie

15h45 « Conversation avec un chêne ». Ecriture et jeu Michel

Feynie

16h30 « Champions de l’inutile ? » ou Comment toucher à la

vérité des sentiments. Jeu Michel Feynie ; Mise en forme par

Michel Feynie à partir d’un texte de Patrick Heyer.

Pour les 4 spectacles mise en scène et direction d’acteur Marwil

Huguet.

18h Pot final

Spectacle en extérieur. .

Chemin du Sud Saint-Géraud-de-Corps 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 41 75 60

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English : Ultra Trail Théâtre Performance

L’événement Ultra Trail Théâtre Performance Saint-Géraud-de-Corps a été mis à jour le 2026-07-05 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides