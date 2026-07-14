Ultra Trail Théâtre Performance Saint-Géraud-de-Corps
samedi 18 juillet 2026 · Saint-Géraud-de-Corps
Informations pratiques
Saint-Géraud-de-Corps
Ultra Trail Théâtre Performance
Chemin du Sud Saint-Géraud-de-Corps Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 14:00:00
fin : 2026-07-18 18:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Comme les ultra-trailers qui enchaînent kilomètres et dénivelés,
j’enchaînerai 4 spectacles sur près de 4 heures.
Comment le cerveau et le corps se comporteront-ils ? Venez
participer à cette expérience unique sur les 4H ou sur le ou les
spectacles de votre choix.
14h 00 « L’homme qui plantait des arbres », d’après Jean Giono
14h 45 « Homme et femmes du Landais… La suite ». Ecriture et
jeu Michel Feynie
15h45 « Conversation avec un chêne ». Ecriture et jeu Michel
Feynie
16h30 « Champions de l’inutile ? » ou Comment toucher à la
vérité des sentiments. Jeu Michel Feynie ; Mise en forme par
Michel Feynie à partir d’un texte de Patrick Heyer.
Pour les 4 spectacles mise en scène et direction d’acteur Marwil
Huguet.
18h Pot final
Spectacle en extérieur. .
Chemin du Sud Saint-Géraud-de-Corps 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 41 75 60
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English : Ultra Trail Théâtre Performance
L’événement Ultra Trail Théâtre Performance Saint-Géraud-de-Corps a été mis à jour le 2026-07-05 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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