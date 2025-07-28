ULTRA VOMIT ZENITH DE PAU Pau

ULTRA VOMIT

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Le phénomène ULTRA VOMIT débarque enfin à Pau pour un concert aussi explosif qu’hilarant ! Maîtres incontestés du métal parodique à la française, les Nantais viendront retourner la scène avec leurs riffs acérés, leurs pastiches délirants et leur énergie scénique légendaire !

Après avoir enflammé les plus grands festivals (Hellfest, Download, Motocultor…), Ultra Vomit continue de conquérir la France avec leur show aussi puissant que déjanté. Entre hommages loufoques aux classiques du métal, clins d’œil à la culture pop et autodérision bien sentie, c’est un véritable défouloir musical qui vous attend. Un concert à ne pas manquer pour les fans de métal… et d’humour ! .

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50 billetzenith@pau-evenements.fr

English : ULTRA VOMIT

German : ULTRA VOMIT

Italiano :

Espanol : ULTRA VOMIT

L’événement ULTRA VOMIT Pau a été mis à jour le 2025-09-17 par OT Pau