ULTRAGAMA (HALLE NIGHT LONG) LA HALLE DE LA MACHINE Toulouse
vendredi 10 juillet 2026 · LA HALLE DE LA MACHINE · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
ULTRAGAMA (HALLE NIGHT LONG)
LA HALLE DE LA MACHINE 3 Avenue de l’Aérodrome de Montaudran Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:00:00
fin : 2026-07-10 22:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Le festival Halle Night Long est de retour cet été sur le parvis de la Halle de la Machine, pour le plus grand plaisir d’Astérion le Minotaure et des afficionados de musique.
Une seule règle Zéro platines chez ULTRAGAMA.
Multi-instrumentistes, les newcomers Toulousains imposent un live hérité de la
culture club et des artistes légendaires de la French Touch.
Basslines lourdes, tempos explosifs, riffs quantiques, le trio drifte pied au plancher
entre Nu-Disco, House et Techno.
Autour d’une formation batterie / basse / guitare / synthés, leur show se structure en trois actes où l’énergie monte crescendo. .
LA HALLE DE LA MACHINE 3 Avenue de l’Aérodrome de Montaudran Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie +33 5 32 10 89 07 contact@halledelamachine.fr
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English :
The Halle Night Long festival is back this %E9t%E9 on the plaza in front of the Halle de la Machine, much to the delight of Ast%E9rion the Minotaur and music lovers alike.
L’événement ULTRAGAMA (HALLE NIGHT LONG) Toulouse a été mis à jour le 2026-06-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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