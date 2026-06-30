ULTRAGAMA (HALLE NIGHT LONG) LA HALLE DE LA MACHINE Toulouse

vendredi 10 juillet 2026 · LA HALLE DE LA MACHINE · Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

ULTRAGAMA (HALLE NIGHT LONG)

LA HALLE DE LA MACHINE 3 Avenue de l’Aérodrome de Montaudran Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:00:00

fin : 2026-07-10 22:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Le festival Halle Night Long est de retour cet été sur le parvis de la Halle de la Machine, pour le plus grand plaisir d’Astérion le Minotaure et des afficionados de musique.

Une seule règle Zéro platines chez ULTRAGAMA.

Multi-instrumentistes, les newcomers Toulousains imposent un live hérité de la

culture club et des artistes légendaires de la French Touch.

Basslines lourdes, tempos explosifs, riffs quantiques, le trio drifte pied au plancher

entre Nu-Disco, House et Techno.

Autour d’une formation batterie / basse / guitare / synthés, leur show se structure en trois actes où l’énergie monte crescendo. .

LA HALLE DE LA MACHINE 3 Avenue de l’Aérodrome de Montaudran Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie +33 5 32 10 89 07 contact@halledelamachine.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Halle Night Long festival is back this %E9t%E9 on the plaza in front of the Halle de la Machine, much to the delight of Ast%E9rion the Minotaur and music lovers alike.

L’événement ULTRAGAMA (HALLE NIGHT LONG) Toulouse a été mis à jour le 2026-06-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE