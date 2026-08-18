Ulysse Mars & Désespoir Des Singes Bateau El Alamein Paris

Informations pratiques

VENDREDI 25 SEPTEMBRE

CO-PLATEAU

« Ulysse Mars est un chanteur-poète et guitariste électrique.

Sur scène, il cultive un humour pince-sans-rire, dans une veine proche du cabaret, voir du stand-up, pour contextualiser des chansons qui restent traversées de mélancolie.

Il propose un spectacle de chansons tristes où l’on rigole beaucoup.

Ses chansons sont des portraits des laissés-pour-compte de la société « techno-capitaliste » d’aujourd’hui racontées avec une élégance d’autrefois.

Il s’accompagne à la guitare électrique avec un jeu très marquée par celui de Marc Ribot, et sur quelques chansons d’une boîte à rythme rétro. »

Désespoir des singes, projet indie folk basé à Bruxelles, publie son premier EP Distant Fire le 25 février 2026. Un labyrinthe pavé de chemins brumeux, d’illusions perdues et de plaines embrasées dont les flammes se rapprochent inexorablement — miroir du monde au dehors —, mais aussi de lueurs d’espoir. Avec ses ambiances crépusculaires par sa voix puissante et des sons de guitares truffés d’effets nourris par les grands noms de la folk anglophone, mais aussi par des artistes tels que Tamino, Désespoir des singes nous invite à cheminer vers cet horizon si lointain mais pourtant si proche et, sachant que nous n’avons pas de prise dessus, à continuer à avancer – vers la lumière ou le brasier.

Bateau El Alamein – Paris

8 Port de la Gare, 75013 Paris

Ouverture du pont supérieur 18h00

Ouverture de la salle 20h00

( Sauf horaires spécifiques, nous vous accueillons à partir de 20h00 pour les concerts

Les concerts commencent à 20h30-20h45 )

️ Prévente : 10 euros (+ frais)

️ Sur place : 13 euros (Billets disponibles uniquement à l’entrée, le jour du concert, dans la limite des places disponibles)

Ulysse Mars est un chanteur-poète et guitariste électrique.

Sur scène, il cultive un humour pince-sans-rire, dans une veine proche du cabaret, voir du stand-up, pour contextualiser des chansons qui restent traversées de mélancolie.

Le vendredi 25 septembre 2026

de 20h00 à 23h00

payant

De 10 à 13 euros.

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-25T23:00:00+02:00

fin : 2026-09-26T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-25T20:00:00+02:00_2026-09-25T23:00:00+02:00

Bateau El Alamein 8, port de la Gare 75013 Paris

https://www.bateau-el-alamein.com/agenda/marie-dauphin-concert/ comm.elalamein@gmail.com https://www.facebook.com/bateauelalamein/ https://www.facebook.com/bateauelalamein/



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