Ulysse Le Makeda Marseille 5e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 5e Arrondissement

Ulysse

Jeudi 29 octobre 2026 de 19h30 à 23h. Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 22 – 22 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-29 19:30:00

fin : 2026-10-29 23:00:00

Date(s) :

2026-10-29

Retrouve Ulysse en concert !

Ulysse est un auteur, compositeur et interprète de 26 ans, originaire de Marseille.

Influencé par les sonorités rock transmises par son père, il forme son premier groupe à l’âge de 10 ans, et s’initie alors au chant.

Encouragé par ses proches et son expérience, il publie des reprises sur les réseaux sociaux. C’est ainsi qu’il est repéré par l’équipe de la Star Academy. Sa participation à l’émission le mènera jusqu’aux portes de la demi-finale, séduisant le public par sa sensibilité artistique et sa franchise.

Aujourd’hui, Ulysse revient aux sources en mêlant ses influences rock à une écriture personnelle et contemporaine. Il a dévoilé son premier EP “Le rêveur du bal” en décembre 2025, lui permettant de réunir 400 personnes au Badaboum (Paris) pour un concert rock mélangeant guitare et batterie. .

Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur com@lemakeda.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come see Ulysse in concert!

L’événement Ulysse Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-21 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille