Umami – Fête de la Fermentation Agronaute (L’) – Ferme urbaine Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-18 11:00 – 19:30

Gratuit : non Accès libre / Selon animations : gratuit ou payant Accès libreSelon animations : gratuit ou payant ou à prix libreBanquet payant Réservation du banquet et de certains ateliers : https://les-bouillonnantes.com/2026/03/30/umami-5-la-fete-de-la-fermentation-nantes-2026/ En famille, Jeune Public, Tout public

« UMAMI – La fête de la fermentation » est un événement organisé dans le but de créer un rendez- vous emblématique de la fermentation et de l’alimentation, et de sensibiliser à l’univers savoureux de la lactofermentation, des micro-organismes et de la fermentation en général.. Au programme :- Un marché avec plus d’une vingtaine de stands d’artisans qui expérimentent la fermentation : pain, fromage, miso, kombucha, kimchi, légumes fermentés, mais aussi vin et bière.- Des ateliers (accès libre ou sur réservation) : apprenez vous-même à fermenter en vous inscrivant au différents ateliers. Légumes fermentés, ginger beer, miso, kéfir ou encore sauces piquantes sont au menu !- Des conférences et des démonstrations : plusieurs mini-conférences, temps d’échanges et des démonstrations proposées par des fermenteurs passionnés.- Un banquet fermenté (samedi 18 avril 2026 à 19h30) sur réservation uniquement : le samedi soir, le festival accueillera la 3e édition du banquet fermenté. Aux fourneaux : un trio de cheffes fermenteuses composé d’Adélie Delajot (Le Cellier, Nantes), Annie Mach (cheffe itinérante) et Gaëlle Valin (Sur le Pont, Saint-Aignan).- Nouveauté 2026, les enfants sont à l’honneur ! Le festival propose aussi un vrai programme kids avec un parcours sensoriel, des activités créatives et un menu adapté à leurs papilles.

Agronaute (L’) – Ferme urbaine Île de Nantes Nantes 44200

https://www.lagronaute.fr/ contact@lasauge.fr https://les-bouillonnantes.com/2026/03/30/umami-5-la-fete-de-la-fermentation-nantes-2026/



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