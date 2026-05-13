UN ADO UNE OEUVRE, Villa Arson, Nice

UN ADO UNE OEUVRE Samedi 23 mai, 17h00, 20h00 Villa Arson Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

1 ADO 1 ŒUVRE par la Compagnie François Stemmer.

La Villa Arson et le Musée d’art moderne et d’art contemporain de Nice, MAMAC, s’associent pour la Nuit européenne des musées en invitant la Compagnie François Stemmer pour une nouvelle édition de la performance 1 ADO 1 ŒUVRE, inaugurée il y a 10 ans au Centre Georges Pompidou (Paris) et qui a été présentée depuis dans de nombreuses institutions artistiques.

1 ADO 1 ŒUVRE, c’est une déambulation performative dans l’architecture labyrinthique de la Villa Arson avec des adolescent·es, mise en scène et chorégraphiée par François Stemmer, en résonance avec des œuvres vidéo de la collection du MAMAC et de la saison artistique de la Villa Arson.

Un Food truck sera présent pour proposer de quoi boire et manger tout au long de la soirée.

Villa Arson 20 Avenue Stephen Liégeard, 06100 Nice, France Nice 06100 Saint-Barthélémy Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0492077373 http://www.villa-arson.fr Inaugurée en 1972, la Villa Arson est dès l’origine conçue comme un établissement très innovant répondant à plusieurs fonctions essentielles et complémentaires en faveur de la création : enseigner, chercher, expérimenter, produire, diffuser, valoriser et accompagner.

La singularité de la Villa Arson passe également par l’association de ses différents registres d’activité (l’école, la bibliothèque, les expositions, la recherche et les résidences), dont les actions s’entre-croisent et enrichissent les expériences.

Un programme d’expositions largement ouvert à l’international et privilégiant la création émergente, vise à mettre en valeur les croisements entre création, recherche, expérimentation et transmission. Tramway : ligne n°1, direction Henri Sappia – station Le Ray. Puis 10 mn de marche, suivre signalisation “Villa Arson” via les rues Paul Mallarède et Joseph d’Arbaud. Bus n°8, direction Las Planas / Sappia – station Deux avenues. Puis suivre la signalisation “Villa Arson” jusqu’à l’avenue Stephen Liégeard. En voiture : depuis l’autoroute A8, sortie 54, Nice Nord, puis suivre dir. “centre ville”, Bd Gorbella et signalisation “Villa Arson” ; depuis la Promenade des Anglais, bd Gambetta, puis Bd de Cessole et suivre signalisation “Villa Arson”.

1 ADO 1 ŒUVRE par la Compagnie François Stemmer.

1 ado – 1 oeuvre / MAM Paris © Gabriel Mrabi