Un apéro sain et gourmand, Métropole Rouen Normandie, Rouen

Un apéro sain et gourmand Mercredi 18 novembre, 18h00 Métropole Rouen Normandie Seine-Maritime

Sur inscription – dans la limite des places disponibles

Avec les ateliers d’Esther, rendez-vous en cuisine pour réaliser des recettes saines et de saison, pour un apéro gourmand et zéro déchets.

Le lieu est en cours de définition et sera communiqué ultérieurement.

Inscription possible à partir du 22 juin.

Atelier organisé dans le cadre du réseau Jardinons ! Informations sur https://www.metropole-rouen-normandie.fr/conso-durable/jardinons

Atelier cuisine