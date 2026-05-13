Un art libre, grave ! 14è Fête de l’estampe Le LA atelier d’artistes Rennes 23 – 31 mai Ille-et-Vilaine

Exposition gratuite, séances “découverte“ à prix libre

L’estampe est multiple par essence, unique par la passion qu’elle génère… En voilà un art à partager !

La fête de l’estampe 2026

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### Talents locaux, éclat national

Autour du 26 mai 2026, la **14e édition de la Fête de l’estampe** s’annonce comme un temps fort culturel dans la région. Porté par les acteurs locaux, l’événement propose un programme riche qui met à l’honneur les artistes du territoire et la vitalité d’un art aux racines anciennes, mais résolument actuel. Que vous soyez déjà passionné ou simplement curieux, de nombreuses propositions vous attendent près de chez vous : expositions, démonstrations de techniques, ateliers participatifs et moments d’échange avec les artistes. C’est l’occasion idéale de découvrir l’estampe de l’intérieur, de comprendre ses gestes et d’explorer toute sa créativité, tout en soutenant la scène artistique locale. De l’eau-forte à l’estampe numérique, en passant par la gravure sur plâtre, la Fête de l’estampe 2026 invite à plonger dans un univers en constante réinvention. Un rendez-vous à ne pas manquer pour toutes celles et ceux qui aiment l’art vivant, accessible et proche des territoires.

**Un art libre, GRAVE !**

**Les 23, 24, 29, 30, 31 mai 2026 au LA atelier d’artistes à Rennes,**

34 Bis rue de la Motte Brulon, métro Gros Chêne, bus C3 ou 32 arrêt Volney, près des Prairies Saint Martin porte Motte Brulon, quelques soient les circonstances, on estampe, on grave, on s’exprime et pour cette édition, on vous invite à le faire avec nous et découvrir nos gravures sur plâtre, sur carton, sur zinc, pochoirs, gaufrages, empreintes, monotypes …

Les portes seront ouvertes vendredi 29 et samedis 23 et 30 de 14h à 20h, dimanches 24 et 31 de 14h à 18h ; des ateliers “découverte“ à prix libre sont proposés sur inscription par email avant le 20 mai.

Contacts locaux : [le.la.rennes@gmail.com](mailto:le.la.rennes@gmail.com) / @lelaatelierdartistes

* Manifestampe – Fédération nationale de l’estampe

* Courriel événement : [fetedelestampe@manifestampe.org](mailto:fetedelestampe@manifestampe.org)

* Site Internet : [https://www.manifestampe.org/fetedelestampe](https://www.manifestampe.org/fetedelestampe)

* Réseaux sociaux : @fetedelestampe #FDE2026

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-23T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-31T18:00:00.000+02:00

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le.la.rennes@gmail.com

Le LA atelier d’artistes 34 Bis rue de la Motte Brulon Maurepas – Patton Rennes 35064 Ille-et-Vilaine



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