Un autre dimanche de printemps Parvis du pôle multi-activités Couzeix

Couzeix

Un autre dimanche de printemps

Parvis du pôle multi-activités 4 Allée des Jardins Couzeix Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 14:15:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

L’association Culture d’Artishow vous convie pour un 2ème rendez-vous de printemps propose un spécial Boys .

Différents artistes de tous styles et tous âges se succéderont , les chanteurs Pierre et Joe, les musiciens chanteurs Hugo et Knock Noc, de la magie et de la ventriloquie avec Magic Melphis et Pat le Ventriloque accompagnée de sa fidèle complice.

La traditionnelle scène ouverte est à disposition de tous les talents locaux qui souhaitent s’exprimer (inscription recommandée).

Entrée libre venez seul, en famille ou entre amis pour profiter d’un moment festif et printanier !

Informations complémentaires auprès des organisateurs. .

Parvis du pôle multi-activités 4 Allée des Jardins Couzeix 87270 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 31 68 77

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English : Un autre dimanche de printemps

L’événement Un autre dimanche de printemps Couzeix a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Limoges Métropole