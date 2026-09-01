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Un bain de Gongs Village Vacances de Bretou Eymet

samedi 19 septembre 2026 · Village Vacances de Bretou · Eymet

Un bain de Gongs Village Vacances de Bretou Eymet

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Village Vacances de Bretou
Adresse
5 Route du Village de Bretou
Ville
24500 Eymet
Département
Dordogne
Tarif
10 10 10 Tarif réduit

Eymet

Un bain de Gongs

Village Vacances de Bretou 5 Route du Village de Bretou Eymet Dordogne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Le Vestiaire organise un bain de gongs animé par Babette Gazeau.
Un voyage sensoriel inoubliable dans l’initiation des sonorités de ces instruments sacrés dans un univers subtil.

Se munir d’un matelas ou tapis, plaid, coussins, bouteille d’eau…   .

Village Vacances de Bretou 5 Route du Village de Bretou Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine   levestiaireeymet@gmail.com

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English : Un bain de Gongs

L’événement Un bain de Gongs Eymet a été mis à jour le 2026-08-31 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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