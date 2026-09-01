Un bain de Gongs Village Vacances de Bretou Eymet
samedi 19 septembre 2026 · Village Vacances de Bretou · Eymet
Informations pratiques
Eymet
Un bain de Gongs
Village Vacances de Bretou 5 Route du Village de Bretou Eymet Dordogne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Le Vestiaire organise un bain de gongs animé par Babette Gazeau.
Un voyage sensoriel inoubliable dans l’initiation des sonorités de ces instruments sacrés dans un univers subtil.
Se munir d’un matelas ou tapis, plaid, coussins, bouteille d’eau… .
Village Vacances de Bretou 5 Route du Village de Bretou Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine levestiaireeymet@gmail.com
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English : Un bain de Gongs
L’événement Un bain de Gongs Eymet a été mis à jour le 2026-08-31 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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