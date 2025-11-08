Exposition | Pascaline SIMARD Peinture Salle Cadix Eymet

Eymet

Exposition | Pascaline SIMARD Peinture

Salle Cadix Avenue de la Bastide Eymet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-07 10:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-07

Sélectionnée pour ma créativité artistique, à l’école supérieure des Arts Appliqués de Paris, mes études ont peaufiné le dessin, colonne principale de mes toiles et aquarelles !

Ma recherche est solitaire, pas de téléphone, le silence, les croquis, les promenades m’inspirent, me ressourcent et sont présents dans mon travail.. ville ou campagne où je vis près de Bordeaux.. tel un journal de vie, je raconte mes jours, mes rencontres, .. thèmes végétaux ou citadins, Bordeaux et ses chantiers de rénovations depuis les années 2015 … les monuments du 18ème siècle contrastants avec la modernité et les toiles de forêt et vignes … quand le Covid s’ est installé dans notre quotidien, expression tonique des végétaux, flamboyants, dans mes toiles .. Balade entre vignes et forêts de Gironde … du Périgord et de la côte ouest! .

Salle Cadix Avenue de la Bastide Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine pascalinews@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition | Pascaline SIMARD Peinture

L’événement Exposition | Pascaline SIMARD Peinture Eymet a été mis à jour le 2026-06-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides