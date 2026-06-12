Un Brin de Court Théâtre du Backstep Vichy

Informations pratiques

Vichy

Un Brin de Court

Théâtre du Backstep 18 boulevard des Graves Vichy Allier

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Séances Tout public

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-20

fin : 2026-11-22

Date(s) :

2026-11-20 2026-11-21 2026-11-22

Le festival Un Brin de Court présente une compétition de films de fiction du monde entier de moins de 3 mn. Un jury et le public votent pour désigner les lauréats. Des animations ponctuent l’événement qui se déroule sur trois jours à Vichy.

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Théâtre du Backstep 18 boulevard des Graves Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 68 15 91 84 viff03200@gmail.com

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English :

The Un Brin de Court festival features a competition of short films from around the world that are under 3 minutes long. A jury and the audience vote to select the winners. Various activities punctuate the event, which takes place over three days in Vichy.

L’événement Un Brin de Court Vichy a été mis à jour le 2026-06-12 par Vichy Destinations