Un Brin de Court Théâtre du Backstep Vichy
vendredi 20 novembre 2026 · Théâtre du Backstep · Vichy
Informations pratiques
Vichy
Un Brin de Court
Théâtre du Backstep 18 boulevard des Graves Vichy Allier
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Séances Tout public
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20
fin : 2026-11-22
Date(s) :
2026-11-20 2026-11-21 2026-11-22
Le festival Un Brin de Court présente une compétition de films de fiction du monde entier de moins de 3 mn. Un jury et le public votent pour désigner les lauréats. Des animations ponctuent l’événement qui se déroule sur trois jours à Vichy.
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Théâtre du Backstep 18 boulevard des Graves Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 68 15 91 84 viff03200@gmail.com
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English :
The Un Brin de Court festival features a competition of short films from around the world that are under 3 minutes long. A jury and the audience vote to select the winners. Various activities punctuate the event, which takes place over three days in Vichy.
L’événement Un Brin de Court Vichy a été mis à jour le 2026-06-12 par Vichy Destinations
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