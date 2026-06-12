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AGENDA · Vichy

Un Brin de Court Théâtre du Backstep Vichy

vendredi 20 novembre 2026 · Théâtre du Backstep · Vichy

Informations pratiques

Début
vendredi 20 novembre 2026
Fin
vendredi 20 novembre 2026
Lieu
Théâtre du Backstep
Adresse
18 boulevard des Graves
Ville
03200 Vichy
Département
Allier
Tarif
15 15 15 Séances Tout public

Vichy

Un Brin de Court

Théâtre du Backstep 18 boulevard des Graves Vichy Allier

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Séances Tout public

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20
fin : 2026-11-22

Date(s) :
2026-11-20 2026-11-21 2026-11-22

Le festival Un Brin de Court présente une compétition de films de fiction du monde entier de moins de 3 mn. Un jury et le public votent pour désigner les lauréats. Des animations ponctuent l’événement qui se déroule sur trois jours à Vichy.
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Théâtre du Backstep 18 boulevard des Graves Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 68 15 91 84  viff03200@gmail.com

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English :

The Un Brin de Court festival features a competition of short films from around the world that are under 3 minutes long. A jury and the audience vote to select the winners. Various activities punctuate the event, which takes place over three days in Vichy.

L’événement Un Brin de Court Vichy a été mis à jour le 2026-06-12 par Vichy Destinations

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