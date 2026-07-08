Un café Albert ! Discussion artistique au musée Musée de Tessé Le Mans
mercredi 8 juillet 2026 · Musée de Tessé · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Un café Albert ! Discussion artistique au musée
Musée de Tessé 2 Avenue de Paderborn Le Mans Sarthe
Tarif : 4 – 4 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 11:00:00
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Discussion artistique et conviviale
Et si on faisait une pause expo ? Autour d’un café, venez échanger sur l’artiste sarthois Albert Maignan, peintre de la Belle Époque paysages, peintures d’histoire, grands décors d’édifice… Profitez de la revue de presse artistique, pour un moment privilégié et convivial en compagnie d’un médiateur culturel. Gazette de l’exposition offerte ! .
Musée de Tessé 2 Avenue de Paderborn Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 38 51 musee.tesse@lemans.fr
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English :
An artistic and friendly discussion
L’événement Un café Albert ! Discussion artistique au musée Le Mans a été mis à jour le 2026-06-29 par CDT72
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