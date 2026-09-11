Un café, Albert !, Musée de Tessé, Le Mans

Informations pratiques

Un café, Albert ! 19 et 20 septembre Musée de Tessé Sarthe

En accès libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:45:00+02:00

Faire une pause expo autour d’un café, venez échanger sur l’artiste sarthois Albert Maignan, peintre de la Belle Époque : paysages, peintures d’histoire, grands décors d’édifice… Profitez de la revue de presse artistique, pour un moment privilégié et convivial en compagnie d’un médiateur culturel. Gazette de l’exposition offerte !

Musée de Tessé 2 avenue de Paderborn, 72000 Le Mans, France Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire 0243473851 https://www.lemans.fr/dynamique/des-idees-de-visite/les-musees/le-musee-de-tesse Les collections ont été initialement constituées par les saisies révolutionnaires des biens du clergé et des émigrés. Le principal noyau provient des collections de la famille de Tessé, connues par deux inventaires (1766 et 1794) et comprenant un fonds de peintures françaises du XVIIe siècle. Tramway Bus (à moins de 100 mètres) Gare desservie (TGV Le Mans)

Faire une pause expo autour d’un café, venez échanger sur l’artiste sarthois Albert Maignan, peintre de la Belle Époque : paysages, peintures d’histoire, grands décors d’édifice… Profitez de la revue…

© Libre de droits