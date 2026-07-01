Un cochon bien de chez nous ! Ladignac-le-Long
mercredi 29 juillet 2026 · Ladignac-le-Long
Informations pratiques
Ladignac-le-Long
Un cochon bien de chez nous !
5 Impasse de la cravate Ladignac-le-Long Haute-Vienne
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 11:00:00
fin : 2026-07-29 12:00:00
Date(s) :
2026-07-29
Hélène et Guy, passionnés de la race porc cul noir, vous feront découvrir leur élevage, laboratoire de transformation et magasin de vente directe de produits pâté, filet mignon séché, jambon, saucisson… avec dégustation. Vous apprendrez tout sur le porc cul-noir ! .
5 Impasse de la cravate Ladignac-le-Long 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 20 72 info@tourisme-saint-yrieix.com
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English : Un cochon bien de chez nous !
L’événement Un cochon bien de chez nous ! Ladignac-le-Long a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Pays de Saint-Yrieix