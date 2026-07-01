Informations pratiques

Ladignac-le-Long

Un cochon bien de chez nous !

5 Impasse de la cravate Ladignac-le-Long Haute-Vienne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 11:00:00

fin : 2026-07-29 12:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Hélène et Guy, passionnés de la race porc cul noir, vous feront découvrir leur élevage, laboratoire de transformation et magasin de vente directe de produits pâté, filet mignon séché, jambon, saucisson… avec dégustation. Vous apprendrez tout sur le porc cul-noir ! .

5 Impasse de la cravate Ladignac-le-Long 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 20 72 info@tourisme-saint-yrieix.com

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English : Un cochon bien de chez nous !

L’événement Un cochon bien de chez nous ! Ladignac-le-Long a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Pays de Saint-Yrieix