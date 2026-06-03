Un concert de musique chorale sacrée donné par la chorale de l’école Emanuel Eglise de la Madeleine Paris
Un concert de musique chorale sacrée donné par la chorale de l’école Emanuel Eglise de la Madeleine Paris lundi 6 juillet 2026.
Située au cœur de Londres, l’école Emanuel jouit d’une longue tradition d’excellence musicale, qu’il s’agisse des offices à la chapelle, des vêpres dans de célèbres cathédrales, des concerts de chants de Noël au sein de la communauté locale ou encore des concerts choraux dans de grandes salles de concert. La chorale de l’Emanuel School compte plus d’une centaine de jeunes chanteurs qui répètent chaque semaine et se produisent régulièrement dans des lieux sacrés prestigieux, notamment l’abbaye de Westminster et la cathédrale Saint-Paul. Le public parisien aura l’occasion de découvrir la richesse de la tradition chorale anglaise interprétée par l’une des principales chorales de jeunes de Londres, qui présentera un programme de musique sacrée ancré dans la tradition liturgique anglicane.
Un concert gratuit à l’église de la Madeleine donné par la chorale de l’Emanuel School de Londres. Au programme, des œuvres chorales sacrées de compositeurs tels que Duruflé, Mendelssohn, Rutter et Telemann.
Le lundi 06 juillet 2026
de 16h00 à 17h15
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-06T19:00:00+02:00
fin : 2026-07-06T20:15:00+02:00
Date(s) : 2026-07-06T16:00:00+02:00_2026-07-06T17:15:00+02:00
Eglise de la Madeleine Place de la Madeleine 75008 Paris
https://fb.me/e/ceVjwB2S9 https://fb.me/e/ceVjwB2S9
Afficher la carte du lieu Eglise de la Madeleine et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Paris Sportives : Danse sur la place Marek Edelman Place Marek Edelman Paris 3 juin 2026
- Eveil à la lecture et au mouvement avec la fondation l’école des loisirs Maison des 1000 premiers jours du 20ème arrondissement Paris 3 juin 2026
- Permanence prévention et dépistage, Quartier Jeunes, Paris 3 juin 2026
- Le Festival La Fabrique du Regard #4 Le BAL Paris 3 juin 2026
- Roland-Garros réinvestit la place de la Concorde Place de la Concorde Paris 3 juin 2026