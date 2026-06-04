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Un Corps Pour Deux Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne

Un Corps Pour Deux Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne

Un Corps Pour Deux Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne dimanche 27 décembre 2026.

Lieu : Salle de Spectacle La Luna Negra

Adresse : 7 rue des augustins

Ville : 64100 Bayonne

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : dimanche 27 décembre 2026

Fin : dimanche 27 décembre 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 8 8 21 Tarif de base plein tarif

Bayonne

Un Corps Pour Deux

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 21 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-27 20:30:00
fin : 2026-12-27 21:50:00

Date(s) :
2026-12-27

Comédie Julien, séducteur invétéré et numéro un des applis de rencontres, enchaîne les conquêtes pour oublier sa rupture.
Lise, médecin débordée, a rangé l’amour au placard et ne jure plus que par son travail. Tout les oppose LUI, fuit l’amour. ELLE, ne veut plus y croire. Il drague comme il respire, elle soigne comme elle soupire.
Ils n’auraient jamais dû se croiser…Et pourtant, quand leurs mondes se percutent, tout déraille et leurs certitudes volent en éclats… ! Avec bertrand skol et alice dubuisson   .

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   contact@lunanegra.fr

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English : Un Corps Pour Deux

L’événement Un Corps Pour Deux Bayonne a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Bayonne

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