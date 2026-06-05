Un corps pour deux Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne lundi 28 décembre 2026.

Bayonne

Un corps pour deux

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 21 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-28 20:30:00

fin : 2026-12-28 21:50:00

Date(s) :

2026-12-28

Comédie Julien, séducteur invétéré et numéro un des applis de rencontres, enchaîne les conquêtes pour oublier sa rupture.

Lise, médecin débordée, a rangé l’amour au placard et ne jure plus que par son travail. Tout les oppose lui, fuit l’amour. Elle, ne veut plus y croire. Il drague comme il respire, elle soigne comme elle soupire. Ils n’auraient jamais dû se croiser…Et pourtant, quand leurs mondes se percutent, tout déraille et leurs certitudes volent en éclats… ! Avec Bertrand Skol et Alice Dubuisson. .

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@lunanegra.fr

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English : Un corps pour deux

L’événement Un corps pour deux Bayonne a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Bayonne