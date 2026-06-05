Un Corps Pour Deux Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne jeudi 31 décembre 2026.

Bayonne

Un Corps Pour Deux

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 24 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-31 15:00:00

fin : 2026-12-31 16:20:00

Date(s) :

2026-12-31

Comédie Julien, séducteur invétéré et numéro un des applis de rencontres, enchaîne les conquêtes pour oublier sa rupture.

Lise, médecin débordée, a rangé l’amour au placard et ne jure plus que par son travail. Tout les oppose

LUI, fuit l’amour. ELLE, ne veut plus y croire. Il drague comme il respire, elle soigne comme elle soupire.

Ils n’auraient jamais dû se croiser…Et pourtant, quand leurs mondes se percutent, tout déraille et leurs certitudes volent en éclats… ! Avec bertrand skol et alice dubuisson .

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@lunanegra.fr

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English : Un Corps Pour Deux

L’événement Un Corps Pour Deux Bayonne a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Bayonne