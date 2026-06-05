Un Corps Pour Deux Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne
Un Corps Pour Deux Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne jeudi 31 décembre 2026.
Bayonne
Un Corps Pour Deux
Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 8 – 8 – 24 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-31 15:00:00
fin : 2026-12-31 16:20:00
Date(s) :
2026-12-31
Comédie Julien, séducteur invétéré et numéro un des applis de rencontres, enchaîne les conquêtes pour oublier sa rupture.
Lise, médecin débordée, a rangé l’amour au placard et ne jure plus que par son travail. Tout les oppose
LUI, fuit l’amour. ELLE, ne veut plus y croire. Il drague comme il respire, elle soigne comme elle soupire.
Ils n’auraient jamais dû se croiser…Et pourtant, quand leurs mondes se percutent, tout déraille et leurs certitudes volent en éclats… ! Avec bertrand skol et alice dubuisson .
Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@lunanegra.fr
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English : Un Corps Pour Deux
L’événement Un Corps Pour Deux Bayonne a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Bayonne
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