Yvetot

Un Dimanche à Duchamp Visite et atelier en famille

7 Rue Percée Yvetot Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 15:00:00

fin : 2026-05-10 17:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Un dimanche par mois, la galerie Duchamp vous invite à une visite flash de l’exposition en cours, suivie d’un atelier. À l’occasion de l’exposition de Élisa Barbier, participez à un atelier de pratique artistique intitulé MARBRÉ. Pâte polymère, marbrure sur papier ou encore encre à la surface de l’eau… L’atelier propose d’explorer différentes manières de créer du marbré. Le tout accompagné d’un bon marbré au chocolat et de magnifiques tranches de pierres ! .

7 Rue Percée Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 96 35 90 galerie.duchamp@yvetot.fr

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English : Un Dimanche à Duchamp Visite et atelier en famille

L’événement Un Dimanche à Duchamp Visite et atelier en famille Yvetot a été mis à jour le 2026-05-04 par Yvetot Normandie Tourisme