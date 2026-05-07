Un Dimanche à Duchamp Visite et atelier en famille Yvetot
Un Dimanche à Duchamp Visite et atelier en famille Yvetot dimanche 10 mai 2026.
Yvetot
Un Dimanche à Duchamp Visite et atelier en famille
7 Rue Percée Yvetot Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 15:00:00
fin : 2026-05-10 17:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Un dimanche par mois, la galerie Duchamp vous invite à une visite flash de l’exposition en cours, suivie d’un atelier. À l’occasion de l’exposition de Élisa Barbier, participez à un atelier de pratique artistique intitulé MARBRÉ. Pâte polymère, marbrure sur papier ou encore encre à la surface de l’eau… L’atelier propose d’explorer différentes manières de créer du marbré. Le tout accompagné d’un bon marbré au chocolat et de magnifiques tranches de pierres ! .
7 Rue Percée Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 96 35 90 galerie.duchamp@yvetot.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Un Dimanche à Duchamp Visite et atelier en famille
L’événement Un Dimanche à Duchamp Visite et atelier en famille Yvetot a été mis à jour le 2026-05-04 par Yvetot Normandie Tourisme
À voir aussi à Yvetot (Seine-Maritime)
- Apéro-Concert Million Miles Yvetot 7 mai 2026
- Visite de l’exposition Supra-minéral avec Elisa Barbier Yvetot 9 mai 2026
- Conférence Ajouter une pierre à l’édifice Salle La Source Yvetot 12 mai 2026
- L’histoire d’Yvetot à travers les noms de ses rues Yvetot 16 mai 2026
- Le Conservatoire fait son cinéma Spectacle de fin d’année du Conservatoire de Musique Intercommunal Yvetot 23 mai 2026