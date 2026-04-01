Un dimanche à la campagne Bercenay-en-Othe

Bercenay-en-Othe

Un dimanche à la campagne

43 rue d’Estissac Bercenay-en-Othe Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 10:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Dimanche 26 avril BERCENAY-EN-OTHE Un dimanche à la campagne. De 10h à 18h à Les Vergers du Pays d’Othe.

Depuis 30 ans, cette grande journée organisée par Terres & Vignes de l’Aube célèbre le monde rural et celles et ceux qui font vivre notre terroir. Et cette année anniversaire s’annonce plus joyeuse que jamais !

Nous vous accueillons à la cidrerie, visites de groupes toutes les heures avec explications du producteur. Dégustation gratuite des produits en boutique. Vente de produits locaux par des producteurs et artisans avec espace restauration au pieds des vergers. Deux intervenants locaux vous proposeront une restauration de qualité et à partager aussi bien le midi que des restaurations sucrées l’après-midi.

Cette année, inauguration de l’espace terrasse pour encore plus de convivialité ! Jeu gonflable installé pour amuser les enfants pendant votre visite.

– DOMAINE GRILLOT producteur de Chablis, vente/dégustation.

– ANNIE PIERRE (couturière) bleus de travail à Chanel.

– Martine pâtisseries et viennoiseries.

– Aurélie BERLOT (EARL de la Chaillotière) productrice fruits rouges, confiture.

– Safran des Charrons safran, vente divers produits transformés.

– Association Géologique Auboise Gérard Pierre histoire géologique, exposition.

– Le bonheur de Sophie: restauration sur site, poulet fermier, tartes sucrées.

– La Kaz Rougail restauration sur site, rougail saucisses, samoussas.

– Élèves du lycée agricole Charles BALTET animations par 4 étudiantes, jeux recherches et de pratique.

Entrée libre Tous publics

https://www.terres-et-vignes.org/dimanche-a-la-campagne/ .

43 rue d’Estissac Bercenay-en-Othe 10190 Aube Grand Est +33 3 25 75 84 48 contact@vergers-paysdothe.fr

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English :

L’événement Un dimanche à la campagne Bercenay-en-Othe a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance