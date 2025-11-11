Un dimanche à Salbourg Temple, Pau
Un dimanche à Salbourg Temple, Pau dimanche 8 novembre 2026.
Un dimanche à Salbourg
Temple, 21 Rue Serviez Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-08
fin : 2026-11-08
Date(s) :
2026-11-08
Le concert est une invitation à revivre l’ambiance d’un office salzbourgeois dans les années 1770 à travers la musique de Wolfgang Mozart et de Michael Haydn qui furent collègues et tinrent l’orgue à la Cathédrale de Salzbourg (Autriche).
Chœur Corisande, Direction Marie Hulard
Ensemble Eugénie Claire Zarembowitch, Violon, Aurélie Toucouère, Alto,
Pierre-Yves. Ardoy, Violoncelle, Jesús Martín Moro, Orgue .
Temple, 21 Rue Serviez Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine musiqueautemple@psalterion.fr
English : Un dimanche à Salbourg
German : Un dimanche à Salbourg
Italiano :
Espanol : Un dimanche à Salbourg
L’événement Un dimanche à Salbourg Pau a été mis à jour le 2025-11-10 par OT Pau