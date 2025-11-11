Un dimanche à Salbourg Temple, Pau

Un dimanche à Salbourg Temple, Pau dimanche 8 novembre 2026.

Temple, 21 Rue Serviez Pau

Gratuit

Gratuit

Début : 2026-11-08
2026-11-08

Le concert est une invitation à revivre l’ambiance d’un office salzbourgeois dans les années 1770 à travers la musique de Wolfgang Mozart et de Michael Haydn qui furent collègues et tinrent l’orgue à la Cathédrale de Salzbourg (Autriche).

Chœur Corisande, Direction Marie Hulard
Ensemble Eugénie Claire Zarembowitch, Violon, Aurélie Toucouère, Alto,
Pierre-Yves. Ardoy, Violoncelle, Jesús Martín Moro, Orgue   .

Temple, 21 Rue Serviez Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   musiqueautemple@psalterion.fr

