Un dimanche à Salbourg Temple, Pau

Un dimanche à Salbourg

Temple, 21 Rue Serviez Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-08

fin : 2026-11-08

Date(s) :

2026-11-08

Le concert est une invitation à revivre l’ambiance d’un office salzbourgeois dans les années 1770 à travers la musique de Wolfgang Mozart et de Michael Haydn qui furent collègues et tinrent l’orgue à la Cathédrale de Salzbourg (Autriche).

Chœur Corisande, Direction Marie Hulard

Ensemble Eugénie Claire Zarembowitch, Violon, Aurélie Toucouère, Alto,

Pierre-Yves. Ardoy, Violoncelle, Jesús Martín Moro, Orgue .

