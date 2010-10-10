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Un Dimanche au Vignoble en Albret Route de Mezin Nérac

Un Dimanche au Vignoble en Albret Route de Mezin Nérac

Un Dimanche au Vignoble en Albret Route de Mezin Nérac dimanche 16 août 2026.

Lieu : Route de Mezin

Adresse : Château Pierron

Ville : 47600 Nérac

Département : Lot-et-Garonne

Début : dimanche 16 août 2026

Fin : dimanche 16 août 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 10 10 10

Nérac

Un Dimanche au Vignoble en Albret

Route de Mezin Château Pierron Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 17:00:00
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-16

Dégustations, dîner champêtre et concert au cœur des vignobles de l’Albret.
Le Château Pierron vous accueille pour un repas-concert. Portes ouvertes de 17h à 19h visite, dégustation et vente.
Lieu couvert en cas de pluie.
Les dimanches 26 juillet au Domaine de Versailles, 2 août au Domaine Courège-Longue, 9 août au Château de Lisse, 16 août au Château Pierron et 23 août au Domaine Calbo.   .

Route de Mezin Château Pierron Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 65 05 52 

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English : Un Dimanche au Vignoble en Albret

L’événement Un Dimanche au Vignoble en Albret Nérac a été mis à jour le 2026-04-27 par OT de l’Albret

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