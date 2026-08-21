Un égal, des egos, Musée d’Aquitaine, Bordeaux

Informations pratiques

Un égal, des egos Mardi 6 octobre, 10h50 Musée d’Aquitaine Gironde

Sans réservation, dans la limite des places disponibles Coût d’entrée du musée + 5 € (gratuit Carte jeune)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-06T10:50:00+02:00 – 2026-10-06T11:50:00+02:00

Fin : 2026-10-06T10:50:00+02:00 – 2026-10-06T11:50:00+02:00

Visite proposée par le musée dans le cadre de la Semaine bleue

Une relecture des collections du musée !

Rendez-vous au musée pour une visite en compagnie d’un médiateur culturelle. Il vous proposera une relecture des collections du musée d’Aquitaine par le prisme du genre, pour interroger les constructions sociales, les relations entre les femmes et les hommes et les discriminations envers les femmes à travers le temps.

Lien vers l’événément original : https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/479

Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 01 51 00 https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/ https://www.facebook.com/musee.aquitaine;https://instagram.com/musee_aquitaine;https://www.youtube.com/@museedaquitainebordeaux [{« link »: « https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/479 »}]

visite_commentee

Vénus à la corne © Lysiane Gauthier – mairie de Bordeaux