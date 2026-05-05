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Un escape game dans les rues de Bordeaux, Place de la Victoire Bordeaux, Bordeaux

Un escape game dans les rues de Bordeaux, Place de la Victoire Bordeaux, Bordeaux

Un escape game dans les rues de Bordeaux, Place de la Victoire Bordeaux, Bordeaux samedi 19 septembre 2026.

Lieu : Place de la Victoire Bordeaux

Adresse : Place de la Victoire, 33000 Bordeaux

Ville : 33000 Bordeaux

Département : Gironde

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Tarif : Gratuit. Sans réservation.

Un escape game dans les rues de Bordeaux 19 et 20 septembre Place de la Victoire Bordeaux Gironde

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Voyage à travers le temps
Partez en mission collective sur les traces du professeur Patfolles, brillant inventeur d’une machine à voyager dans le temps.
À la suite d’une utilisation mystérieuse, il a disparu. La machine, elle, est revenue… seule. Privé de son invention, le professeur se retrouve désormais perdu dans le passé.
À vous de partir à sa recherche en parcourant la ville, à la découverte des indices qu’il a semés au fil de ses voyages à travers l’histoire.
En famille ou entre amis, laissez-vous entraîner dans une balade ludique qui vous mènera au cœur de lieux emblématiques, chargés d’histoire, dans Bordeaux.

Durée du jeu : 1 h à 1 h 30
Rendez-vous : place de la Victoire
Accessible en famille dès 6 ans
Gratuit
Plus d’informations : http://www.john-doe.fr/bordeaux

Place de la Victoire Bordeaux Place de la Victoire, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Victoire Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « http://www.john-doe.fr/bordeaux »}]
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©Expert Game

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