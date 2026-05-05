Un escape game dans les rues de Bordeaux, Place de la Victoire Bordeaux, Bordeaux
Un escape game dans les rues de Bordeaux, Place de la Victoire Bordeaux, Bordeaux samedi 19 septembre 2026.
Un escape game dans les rues de Bordeaux 19 et 20 septembre Place de la Victoire Bordeaux Gironde
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Voyage à travers le temps
Partez en mission collective sur les traces du professeur Patfolles, brillant inventeur d’une machine à voyager dans le temps.
À la suite d’une utilisation mystérieuse, il a disparu. La machine, elle, est revenue… seule. Privé de son invention, le professeur se retrouve désormais perdu dans le passé.
À vous de partir à sa recherche en parcourant la ville, à la découverte des indices qu’il a semés au fil de ses voyages à travers l’histoire.
En famille ou entre amis, laissez-vous entraîner dans une balade ludique qui vous mènera au cœur de lieux emblématiques, chargés d’histoire, dans Bordeaux.
Durée du jeu : 1 h à 1 h 30
Rendez-vous : place de la Victoire
Accessible en famille dès 6 ans
Gratuit
Plus d’informations : http://www.john-doe.fr/bordeaux
Place de la Victoire Bordeaux Place de la Victoire, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Victoire Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « http://www.john-doe.fr/bordeaux »}]
Journées européennes du patrimoine 2026
©Expert Game
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