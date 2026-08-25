Un été au bord du lac Concert hommage à Daniel Balavoine Gérardmer
vendredi 28 août 2026 · Gérardmer
Informations pratiques
Gérardmer
Un été au bord du lac Concert hommage à Daniel Balavoine
Quai du Locle Gérardmer Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-28 18:30:00
fin : 2026-08-28 22:00:00
Date(s) :
2026-08-28
En 1ère partie, animation DJ consacrée aux années 80 suivi du spectacle Héros-Balavoine . Buvette. Petite restauration.Tout public
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Quai du Locle Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 6 84 39 39 70
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English :
The first part will feature a DJ set dedicated to the 1980s, followed by the show Héros-Balavoine. Refreshments will be available, along with light snacks.
L’événement Un été au bord du lac Concert hommage à Daniel Balavoine Gérardmer a été mis à jour le 2026-08-23 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES
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