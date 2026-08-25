Informations pratiques

Gérardmer

Un été au bord du lac Concert hommage à Daniel Balavoine

Quai du Locle Gérardmer Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-28 18:30:00

fin : 2026-08-28 22:00:00

Date(s) :

2026-08-28

En 1ère partie, animation DJ consacrée aux années 80 suivi du spectacle Héros-Balavoine . Buvette. Petite restauration.Tout public

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Quai du Locle Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 6 84 39 39 70

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English :

The first part will feature a DJ set dedicated to the 1980s, followed by the show Héros-Balavoine. Refreshments will be available, along with light snacks.

L’événement Un été au bord du lac Concert hommage à Daniel Balavoine Gérardmer a été mis à jour le 2026-08-23 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES