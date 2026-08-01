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AGENDA · Gérardmer

Concert Récital de piano Eglise de Kichompré Gérardmer

mardi 25 août 2026 · Eglise de Kichompré · Gérardmer

Informations pratiques

Début
mardi 25 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Eglise de Kichompré
Adresse
Boulevard de Granges
Ville
88400 Gérardmer
Département
Vosges
Tarif
15 Tarif de base plein tarif

Gérardmer

Concert Récital de piano

Eglise de Kichompré Boulevard de Granges Gérardmer Vosges

Tarif : – – EUR
15
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-08-25 20:30:00
fin : 2026-08-25 22:30:00

Date(s) :
2026-08-25

Eric Lemarquis, créateur du festival, reprend son piano et interprète Bach, Schubert, Rachmaninoff et Dvorak.Tout public
15  .

Eglise de Kichompré Boulevard de Granges Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 6 76 10 93 34 

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English :

Eric Lemarquis, the festival’s founder, takes to the piano once again to perform works by Bach, Schubert, Rachmaninoff, and Dvořák.

L’événement Concert Récital de piano Gérardmer a été mis à jour le 2026-08-13 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES

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