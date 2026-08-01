Concert Récital de piano Eglise de Kichompré Gérardmer
mardi 25 août 2026 · Eglise de Kichompré · Gérardmer
Informations pratiques
Gérardmer
Concert Récital de piano
Eglise de Kichompré Boulevard de Granges Gérardmer Vosges
Tarif : – – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-08-25 20:30:00
fin : 2026-08-25 22:30:00
Date(s) :
2026-08-25
Eric Lemarquis, créateur du festival, reprend son piano et interprète Bach, Schubert, Rachmaninoff et Dvorak.Tout public
15 .
Eglise de Kichompré Boulevard de Granges Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 6 76 10 93 34
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English :
Eric Lemarquis, the festival’s founder, takes to the piano once again to perform works by Bach, Schubert, Rachmaninoff, and Dvořák.
L’événement Concert Récital de piano Gérardmer a été mis à jour le 2026-08-13 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES
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