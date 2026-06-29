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Les concerts de l’été Morik Camping Les Granges Bas Gérardmer

Les concerts de l’été Morik Camping Les Granges Bas Gérardmer mercredi 26 août 2026.

Lieu
Camping Les Granges Bas
Adresse
116 Chemin des Granges Bas
Ville
88400 Gérardmer
Département
Vosges
Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif
0 Gratuit

Gérardmer

Les concerts de l’été Morik

Camping Les Granges Bas 116 Chemin des Granges Bas Gérardmer Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-08-26 19:00:00
fin : 2026-08-26

Date(s) :
2026-08-26

Musiques aux rythmes afro-caribéens. Buvette et petite restauration.Tout public
0  .

Camping Les Granges Bas 116 Chemin des Granges Bas Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 3 29 63 12 03  camping@lesgrangesbas.fr

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English :

Music with Afro-Caribbean rhythms. Refreshments and light snacks.

L’événement Les concerts de l’été Morik Gérardmer a été mis à jour le 2026-06-23 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES

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