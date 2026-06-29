Les concerts de l’été Diamant Noir Camping Les Granges Bas Gérardmer vendredi 28 août 2026.

Gérardmer

Les concerts de l’été Diamant Noir

Camping Les Granges Bas 116 Chemin des Granges Bas Gérardmer Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-28 19:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Duo rock et blues. Buvette et petite restauration.Tout public

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Camping Les Granges Bas 116 Chemin des Granges Bas Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 3 29 63 12 03 camping@lesgrangesbas.fr

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English :

Rock and blues duo. Refreshments and light meals.

L’événement Les concerts de l’été Diamant Noir Gérardmer a été mis à jour le 2026-06-23 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES