330 choristes chantent à Gérardmer Rue Charles de Gaulle Gérardmer
vendredi 21 août 2026 · Rue Charles de Gaulle · Gérardmer
Informations pratiques
Gérardmer
330 choristes chantent à Gérardmer
Rue Charles de Gaulle Eglise St Barthélemy Gérardmer Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-21 19:00:00
fin : 2026-08-21 20:45:00
Date(s) :
2026-08-21
Laissez-vous porter par le chœur Les Voix du Lac , dirigés par 5 chefs talentueux. Sur inscription.Tout public
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Rue Charles de Gaulle Eglise St Barthélemy Gérardmer 88400 Vosges Grand Est tresorerie.lvdl@gmail.com
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English :
Let yourself be carried away by the choir Les Voix du Lac, led by five talented conductors. Registration required.
L’événement 330 choristes chantent à Gérardmer Gérardmer a été mis à jour le 2026-08-08 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES
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