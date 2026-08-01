330 choristes chantent à Gérardmer Rue Charles de Gaulle Gérardmer

Informations pratiques

Gérardmer

330 choristes chantent à Gérardmer

Rue Charles de Gaulle Eglise St Barthélemy Gérardmer Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-21 19:00:00

fin : 2026-08-21 20:45:00

Date(s) :

2026-08-21

Laissez-vous porter par le chœur Les Voix du Lac , dirigés par 5 chefs talentueux. Sur inscription.Tout public

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Rue Charles de Gaulle Eglise St Barthélemy Gérardmer 88400 Vosges Grand Est tresorerie.lvdl@gmail.com

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English :

Let yourself be carried away by the choir Les Voix du Lac, led by five talented conductors. Registration required.

L’événement 330 choristes chantent à Gérardmer Gérardmer a été mis à jour le 2026-08-08 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES