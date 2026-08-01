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330 choristes chantent à Gérardmer Rue Charles de Gaulle Gérardmer

vendredi 21 août 2026 · Rue Charles de Gaulle · Gérardmer

330 choristes chantent à Gérardmer Rue Charles de Gaulle Gérardmer

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Rue Charles de Gaulle
Adresse
Eglise St Barthélemy
Ville
88400 Gérardmer
Département
Vosges
Tarif
0 Gratuit

Gérardmer

330 choristes chantent à Gérardmer

Rue Charles de Gaulle Eglise St Barthélemy Gérardmer Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-21 19:00:00
fin : 2026-08-21 20:45:00

Date(s) :
2026-08-21

Laissez-vous porter par le chœur Les Voix du Lac , dirigés par 5 chefs talentueux. Sur inscription.Tout public
0  .

Rue Charles de Gaulle Eglise St Barthélemy Gérardmer 88400 Vosges Grand Est   tresorerie.lvdl@gmail.com

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English :

Let yourself be carried away by the choir Les Voix du Lac, led by five talented conductors. Registration required.

L’événement 330 choristes chantent à Gérardmer Gérardmer a été mis à jour le 2026-08-08 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES

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