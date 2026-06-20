Un été au bord du lac Théâtre participatif Gérardmer
Un été au bord du lac Théâtre participatif Gérardmer jeudi 13 août 2026.
Gérardmer
Un été au bord du lac Théâtre participatif
Parc du Trexeau Gérardmer Vosges
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-08-13 18:00:00
fin : 2026-08-13 18:55:00
Date(s) :
2026-08-13
C’est la panique! tout est prêt mais les comédiens ne sont pas là! Venez aider le metteur en scène à monter son spectacle La légende de Verbrunschneck .
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Parc du Trexeau Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 3 29 63 11 96
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English :
It’s a panic! Everything’s ready, but the actors aren’t here! Come help the director put on his show, The Legend of Verbrunschneck.
L’événement Un été au bord du lac Théâtre participatif Gérardmer a été mis à jour le 2026-06-20 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES
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