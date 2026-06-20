Un été au bord du lac Théâtre participatif Gérardmer jeudi 13 août 2026.

Gérardmer

Un été au bord du lac Théâtre participatif

Parc du Trexeau Gérardmer Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-08-13 18:00:00

fin : 2026-08-13 18:55:00

Date(s) :

2026-08-13

C’est la panique! tout est prêt mais les comédiens ne sont pas là! Venez aider le metteur en scène à monter son spectacle La légende de Verbrunschneck .

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Parc du Trexeau Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 3 29 63 11 96

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English :

It’s a panic! Everything’s ready, but the actors aren’t here! Come help the director put on his show, The Legend of Verbrunschneck.

L’événement Un été au bord du lac Théâtre participatif Gérardmer a été mis à jour le 2026-06-20 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES