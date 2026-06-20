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Un été au bord du lac Théâtre participatif Gérardmer

Un été au bord du lac Théâtre participatif Gérardmer jeudi 13 août 2026.

Adresse
Parc du Trexeau
Ville
88400 Gérardmer
Département
Vosges
Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
18:00:00
Tarif

Gérardmer

Un été au bord du lac Théâtre participatif

Parc du Trexeau Gérardmer Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-08-13 18:00:00
fin : 2026-08-13 18:55:00

Date(s) :
2026-08-13

C’est la panique! tout est prêt mais les comédiens ne sont pas là! Venez aider le metteur en scène à monter son spectacle La légende de Verbrunschneck .
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Parc du Trexeau Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 3 29 63 11 96 

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English :

It’s a panic! Everything’s ready, but the actors aren’t here! Come help the director put on his show, The Legend of Verbrunschneck.

L’événement Un été au bord du lac Théâtre participatif Gérardmer a été mis à jour le 2026-06-20 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES

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