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AGENDA · Gérardmer

Concert Duo piano-violoncelle Eglise de Kichompré Gérardmer

mardi 11 août 2026 · Eglise de Kichompré · Gérardmer

Informations pratiques

Début
mardi 11 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Eglise de Kichompré
Adresse
Boulevard de Granges
Ville
88400 Gérardmer
Département
Vosges
Tarif
15 Tarif de base plein tarif

Gérardmer

Concert Duo piano-violoncelle

Eglise de Kichompré Boulevard de Granges Gérardmer Vosges

Tarif : – – EUR
15
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-08-11 20:30:00
fin : 2026-08-11 22:30:00

Date(s) :
2026-08-11

Daniela Mizzi et Natalia Nazarova jouent Transman, Schnittke, Zinzadse ou encore Maksimachev.Tout public
15  .

Eglise de Kichompré Boulevard de Granges Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 6 76 10 93 34 

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English :

Daniela Mizzi and Natalia Nazarova perform works by Transman, Schnittke, Zinzadze, and Maksimachev.

L’événement Concert Duo piano-violoncelle Gérardmer a été mis à jour le 2026-06-29 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES

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