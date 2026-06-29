Concert Duo piano-violoncelle Eglise de Kichompré Gérardmer
mardi 11 août 2026 · Eglise de Kichompré · Gérardmer
Informations pratiques
Gérardmer
Concert Duo piano-violoncelle
Eglise de Kichompré Boulevard de Granges Gérardmer Vosges
Tarif : – – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-08-11 20:30:00
fin : 2026-08-11 22:30:00
Date(s) :
2026-08-11
Daniela Mizzi et Natalia Nazarova jouent Transman, Schnittke, Zinzadse ou encore Maksimachev.Tout public
15 .
Eglise de Kichompré Boulevard de Granges Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 6 76 10 93 34
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Daniela Mizzi and Natalia Nazarova perform works by Transman, Schnittke, Zinzadze, and Maksimachev.
L’événement Concert Duo piano-violoncelle Gérardmer a été mis à jour le 2026-06-29 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES
À voir aussi à Gérardmer (Vosges)
- Un été au bord du lac Concert The Honville Companions Gérardmer 9 juillet 2026
- Concert Polyphonies corses Rue Charles de Gaulle Gérardmer 9 juillet 2026
- Les concerts de l’été El Nino Camping Les Granges Bas Gérardmer 10 juillet 2026
- Fêtons la bio Gérardmer 14 juillet 2026
- Feux d’artifice Fête nationale Gérardmer 15 juillet 2026