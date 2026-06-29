Concert Duo piano-violoncelle Eglise de Kichompré Gérardmer

Informations pratiques

Gérardmer

Concert Duo piano-violoncelle

Eglise de Kichompré Boulevard de Granges Gérardmer Vosges

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-08-11 20:30:00

fin : 2026-08-11 22:30:00

Date(s) :

2026-08-11

Daniela Mizzi et Natalia Nazarova jouent Transman, Schnittke, Zinzadse ou encore Maksimachev.Tout public

15 .

Eglise de Kichompré Boulevard de Granges Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 6 76 10 93 34

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English :

Daniela Mizzi and Natalia Nazarova perform works by Transman, Schnittke, Zinzadze, and Maksimachev.

L’événement Concert Duo piano-violoncelle Gérardmer a été mis à jour le 2026-06-29 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES