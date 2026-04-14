Un été au ciné En Fanfare Pau
vendredi 4 septembre 2026 · Pau
Informations pratiques
Pau
Un été au ciné En Fanfare
Place du Foirail Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 21:30:00
fin : 2026-09-04
Date(s) :
2026-09-04
Buvette & popcorn
De Emmanuel Courcol
Thibaut est un chef d’orchestre de renommée internationale qui parcourt le monde. Lorsqu’il apprend qu’il a été adopté, il découvre l’existence d’un frère, Jimmy, employé de cantine scolaire et qui joue du trombone dans une fanfare du nord de la France. En apparence tout les sépare, sauf l’amour de la musique. Détectant les capacités musicales exceptionnelles de son frère, Thibaut se donne pour mission de réparer l’injustice du destin. Jimmy se prend alors à rêver d’une autre vie…
Repli au Méliès à 22h (Foirail) en cas de pluie. .
Place du Foirail Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : Un été au ciné En Fanfare
L’événement Un été au ciné En Fanfare Pau a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Pau
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