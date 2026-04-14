Informations pratiques

Pau

Un été au ciné En Fanfare

Place du Foirail Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04 21:30:00

fin : 2026-09-04

Date(s) :

2026-09-04

Buvette & popcorn

De Emmanuel Courcol

Thibaut est un chef d’orchestre de renommée internationale qui parcourt le monde. Lorsqu’il apprend qu’il a été adopté, il découvre l’existence d’un frère, Jimmy, employé de cantine scolaire et qui joue du trombone dans une fanfare du nord de la France. En apparence tout les sépare, sauf l’amour de la musique. Détectant les capacités musicales exceptionnelles de son frère, Thibaut se donne pour mission de réparer l’injustice du destin. Jimmy se prend alors à rêver d’une autre vie…

Repli au Méliès à 22h (Foirail) en cas de pluie. .

Place du Foirail Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Un été au ciné En Fanfare

L’événement Un été au ciné En Fanfare Pau a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Pau