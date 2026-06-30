Un été au ciné Flow, le chat qui n’avait plus peur de l’eau Parc Ridgway Pau

Informations pratiques

Pau

Un été au ciné Flow, le chat qui n’avait plus peur de l’eau

Parc Ridgway 26 Avenue des Lilas Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 22:15:00

fin : 2026-07-06

Date(s) :

2026-07-06

Dès 21h buvette et animation maquillage pour enfants

Gints Zilbalodis Lettonie, France, Belgique 2024 1h25 animation sans dialogue dès 8 ans

Un chat se réveille dans un univers envahi par l’eau où toute vie humaine semble avoir disparu. Il trouve refuge sur un bateau avec un groupe d’autres animaux. Mais s’entendre avec eux s’avère un défi encore plus grand que de surmonter sa peur de l’eau ! Tous devront désormais apprendre à surmonter leurs différences et à s’adapter au nouveau monde qui s’impose à eux.

Repli à 22h au Méliès (Foirail) en cas de pluie. .

Parc Ridgway 26 Avenue des Lilas Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Un été au ciné Flow, le chat qui n’avait plus peur de l’eau

L’événement Un été au ciné Flow, le chat qui n’avait plus peur de l’eau Pau a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Pau