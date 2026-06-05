Le Havre

Un Été Au Havre Atelier créatif Sur le motif

Quai de Southampton Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 14:30:00

fin : 2026-08-26 16:30:00

Date(s) :

2026-08-26

Créez avec la lumière du soleil et ses reflets ! Fabriquez une maquette vivante qui se métamorphose à chaque instant, éclairée de mille nuances grâce au verre dichroïque.

Animé par Alexandre Le Bourgeois, artiste plasticien

Public Familles

À partir de 8 ans

Durée 2h .

Quai de Southampton Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Un Été Au Havre Atelier créatif Sur le motif

L’événement Un Été Au Havre Atelier créatif Sur le motif Le Havre a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie