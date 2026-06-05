Un Été Au Havre Atelier créatif Sur le motif Le Havre
Un Été Au Havre Atelier créatif Sur le motif Le Havre mercredi 26 août 2026.
Le Havre
Un Été Au Havre Atelier créatif Sur le motif
Quai de Southampton Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 14:30:00
fin : 2026-08-26 16:30:00
Date(s) :
2026-08-26
Créez avec la lumière du soleil et ses reflets ! Fabriquez une maquette vivante qui se métamorphose à chaque instant, éclairée de mille nuances grâce au verre dichroïque.
Animé par Alexandre Le Bourgeois, artiste plasticien
Public Familles
À partir de 8 ans
Durée 2h .
Quai de Southampton Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie
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English : Un Été Au Havre Atelier créatif Sur le motif
L’événement Un Été Au Havre Atelier créatif Sur le motif Le Havre a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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