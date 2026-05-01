Un Été Au Havre Atelier de moulage de mains C.E.M (Centre d’Expressions Musicales) Le Havre
Un Été Au Havre Atelier de moulage de mains C.E.M (Centre d’Expressions Musicales) Le Havre vendredi 22 mai 2026.
Le Havre
Un Été Au Havre Atelier de moulage de mains
C.E.M (Centre d’Expressions Musicales) 55 Rue du 329ème Ri Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 18:00:00
fin : 2026-05-22 20:00:00
Date(s) :
2026-05-22
Et si votre main devenait une œuvre d’art ?
Dans le cadre de la saison 2026 d’Un Été Au Havre, plusieurs ateliers de moulage de mains sont proposés. Le principe est simple votre main est moulée et elle devient une pièce d’une création collective imaginée spécialement pour l’événement.
Cette œuvre, composée des empreintes de nombreux participants, sera ensuite exposée dans l’espace public cet été. Une manière originale de laisser une trace, ensemble, dans la ville. .
C.E.M (Centre d’Expressions Musicales) 55 Rue du 329ème Ri Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 10 20
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English : Un Été Au Havre Atelier de moulage de mains
L’événement Un Été Au Havre Atelier de moulage de mains Le Havre a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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