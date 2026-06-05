Un Été Au Havre Soirée d’été Square Claude Érignac Le Havre

Le Havre

Un Été Au Havre Soirée d’été

Square Claude Érignac Narrow House Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 17:30:00

fin : 2026-07-25 19:50:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22 2026-08-29

Chaque samedi en fin de journée, Un Été Au Havre propose une visite guidée conviviale avec découverte des œuvres emblématiques de la collection et celles de la saison 2026 de la Narrow House à la Catene de containers, en passant par Icebergs, Les Optimists, Corallium, la Sorcière de la Mer ou encore Sur le Motif. La visite se finit par un moment de détente autour d’un verre en terrasse.

Tout public

Proposé aussi dans le Pass Tourisme .

Square Claude Érignac Narrow House Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

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English : Un Été Au Havre Soirée d’été

L’événement Un Été Au Havre Soirée d’été Le Havre a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie