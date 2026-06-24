Un Été Au Havre Visite en langue des signes française Le Havre samedi 5 septembre 2026.

Le Havre

Un Été Au Havre Visite en langue des signes française

Place Albert René Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 11:30:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Découvrez les œuvres accompagné d’un médiateur et d’une interprète en LSF. Visites ouvertes au public sourd, malentendant et entendant.

Parcours autour des œuvres Les génies aussi passent le permis et Icebergs.

Durée 1h .

Place Albert René Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

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English : Un Été Au Havre Visite en langue des signes française

L’événement Un Été Au Havre Visite en langue des signes française Le Havre a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie