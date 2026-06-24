Un Été Au Havre Visite en langue des signes française Rue de Paris Le Havre samedi 12 septembre 2026.

Le Havre

Un Été Au Havre Visite en langue des signes française

Rue de Paris Parvis de la cathédrale Notre-Dame Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 11:30:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Découvrez les œuvres accompagné d’un médiateur et d’une interprète en LSF. Visites ouvertes au public sourd, malentendant et entendant.

Parcours autour des œuvres Spinning Around et Corallium.

Durée 1h .

Rue de Paris Parvis de la cathédrale Notre-Dame Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

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English : Un Été Au Havre Visite en langue des signes française

L’événement Un Été Au Havre Visite en langue des signes française Le Havre a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie