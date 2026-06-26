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Un été aux Amiets #1 Spectacle, concerts, feu d’artifice Cléder

Un été aux Amiets #1 Spectacle, concerts, feu d’artifice Cléder samedi 11 juillet 2026.

Adresse
Les Amiets
Ville
29233 Cléder
Département
Finistère
Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif

Cléder

Un été aux Amiets #1 Spectacle, concerts, feu d’artifice

Les Amiets Cléder Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:00:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

19h00 Spectacle Cirque en Spray , déambulation circassienne.
20h00 Concert June, Lorette Q, Podium Animation, Fanfare Simili Cuivre
23h30 Feu d’artifice tiré depuis la plage des Amiets
Buvette et restauration sur place.   .

Les Amiets Cléder 29233 Finistère Bretagne +33 2 98 69 32 95 

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English :

L’événement Un été aux Amiets #1 Spectacle, concerts, feu d’artifice Cléder a été mis à jour le 2026-06-26 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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