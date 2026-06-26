Un été aux Amiets #1 Spectacle, concerts, feu d’artifice Cléder samedi 11 juillet 2026.

Cléder

Un été aux Amiets #1 Spectacle, concerts, feu d’artifice

Les Amiets Cléder Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 19:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

19h00 Spectacle Cirque en Spray , déambulation circassienne.

20h00 Concert June, Lorette Q, Podium Animation, Fanfare Simili Cuivre

23h30 Feu d’artifice tiré depuis la plage des Amiets

Buvette et restauration sur place. .

Les Amiets Cléder 29233 Finistère Bretagne +33 2 98 69 32 95

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English :

L’événement Un été aux Amiets #1 Spectacle, concerts, feu d’artifice Cléder a été mis à jour le 2026-06-26 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX