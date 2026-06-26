Un été aux Amiets #1 Spectacle, concerts, feu d’artifice Cléder
Un été aux Amiets #1 Spectacle, concerts, feu d’artifice Cléder samedi 11 juillet 2026.
Cléder
Un été aux Amiets #1 Spectacle, concerts, feu d’artifice
Les Amiets Cléder Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
19h00 Spectacle Cirque en Spray , déambulation circassienne.
20h00 Concert June, Lorette Q, Podium Animation, Fanfare Simili Cuivre
23h30 Feu d’artifice tiré depuis la plage des Amiets
Buvette et restauration sur place. .
Les Amiets Cléder 29233 Finistère Bretagne +33 2 98 69 32 95
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English :
L’événement Un été aux Amiets #1 Spectacle, concerts, feu d’artifice Cléder a été mis à jour le 2026-06-26 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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