Un été aux Amiets #2 Spectacle et concerts Cléder mercredi 15 juillet 2026.

Cléder

Un été aux Amiets #2 Spectacle et concerts

Les Amiets Cléder Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

19h00 Spectacle Entre le Zist et le Geste . Spectacle de portés acrobatiques bourré d’humour.

20h00 Concert de chants de marin avec le groupe Accordage

Buvette et restauration sur place. .

Les Amiets Cléder 29233 Finistère Bretagne +33 2 98 69 32 95

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English :

L’événement Un été aux Amiets #2 Spectacle et concerts Cléder a été mis à jour le 2026-06-06 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX