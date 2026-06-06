Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Un été aux Amiets #2 Spectacle et concerts Cléder

Un été aux Amiets #2 Spectacle et concerts Cléder mercredi 15 juillet 2026.

Adresse : Les Amiets

Ville : 29233 Cléder

Département : Finistère

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : mercredi 15 juillet 2026

Tarif :

Cléder

Un été aux Amiets #2 Spectacle et concerts

Les Amiets Cléder Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15

Date(s) :
2026-07-15

19h00 Spectacle Entre le Zist et le Geste . Spectacle de portés acrobatiques bourré d’humour.
20h00 Concert de chants de marin avec le groupe Accordage
Buvette et restauration sur place.   .

Les Amiets Cléder 29233 Finistère Bretagne +33 2 98 69 32 95 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Un été aux Amiets #2 Spectacle et concerts Cléder a été mis à jour le 2026-06-06 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

À voir aussi à Cléder (Finistère)