Un été aux Amiets #3 Spectacle et concerts Cléder
Un été aux Amiets #3 Spectacle et concerts Cléder mercredi 22 juillet 2026.
Cléder
Un été aux Amiets #3 Spectacle et concerts
Les Amiets Cléder Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
19h00 Spectacle Playground , arts du cirque. Solo lunaire et chaleureux mêlant mât chinois et arts du cirque.
20h00 Mangrove (Néo Soul) et les Têtes Molles (Rock)
Buvette et restauration sur place. .
Les Amiets Cléder 29233 Finistère Bretagne +33 2 98 69 32 95
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English :
L’événement Un été aux Amiets #3 Spectacle et concerts Cléder a été mis à jour le 2026-06-06 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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