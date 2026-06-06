Un été aux Amiets #3 Spectacle et concerts Cléder mercredi 22 juillet 2026.

Cléder

Un été aux Amiets #3 Spectacle et concerts

Les Amiets Cléder Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

19h00 Spectacle Playground , arts du cirque. Solo lunaire et chaleureux mêlant mât chinois et arts du cirque.

20h00 Mangrove (Néo Soul) et les Têtes Molles (Rock)

Buvette et restauration sur place. .

Les Amiets Cléder 29233 Finistère Bretagne +33 2 98 69 32 95

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English :

L’événement Un été aux Amiets #3 Spectacle et concerts Cléder a été mis à jour le 2026-06-06 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX