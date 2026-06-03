UN ÉTÉ AVEC LE PARC GASTON LE LOUTRON Pont de Montvert Sud Mont Lozère
UN ÉTÉ AVEC LE PARC GASTON LE LOUTRON Pont de Montvert Sud Mont Lozère jeudi 23 juillet 2026.
Pont de Montvert Sud Mont Lozère
UN ÉTÉ AVEC LE PARC GASTON LE LOUTRON
Parking de Mas Camargues Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 10:00:00
fin : 2026-08-18 12:00:00
Date(s) :
2026-07-23 2026-08-03 2026-08-18
Tu as entre 2 et 7 ans ? Viens avec ta famille jouer dans la plaine du Tarn et découvrir la vie de Gaston le loutron.
Animation pour les familles avec de jeunes enfants.
Le site est peu ou pas ombragé prévoir crème solaire, casquettes et bonnes chaussures.
Informations et réservations OT des Cévennes au Mont Lozère au 04 66 45 81 94
Tu as entre 2 et 7 ans ? Viens avec ta famille jouer dans la plaine du Tarn et découvrir la vie de Gaston le loutron.
Animation pour les familles avec de jeunes enfants.
Nous ferons une petite balade de moins d’ 1 km, à proximité du ruisseau de mère l’Aygues, en nous arrêtant pour jouer et découvrir la nature.
Le site est peu ou pas ombragé prévoir crème solaire, casquettes et bonnes chaussures.
Informations et réservations OT des Cévennes au Mont Lozère au 04 66 45 81 94 .
Parking de Mas Camargues Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94 info@cevennes-montlozere.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Are you between 2 and 7 years old? Come and play with your family on the Tarn plain and discover the life of Gaston the otter.
Activities for families with young children.
The site has little or no shade, so bring sun cream, caps and good shoes.
Information and reservations OT des Cévennes au Mont Lozère 04 66 45 81 94
L’événement UN ÉTÉ AVEC LE PARC GASTON LE LOUTRON Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2026-06-03 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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