UN ÉTÉ AVEC LE PARC MENHIRS Les Bondons

Informations pratiques

Les Bondons

UN ÉTÉ AVEC LE PARC MENHIRS

Parking du sentier des menhirs Les Bondons Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 09:30:00

fin : 2026-08-05 11:30:00

Date(s) :

2026-08-05

Le temps d’une balade, face à un panorama à couper le souffle, découvrez le monde des menhirs, précieux témoignages des civilisations agro-pastorales de la fin du Néolithique, qui n’ont pas encore livré tous leurs secrets… Balade guidée d’environ 2h par un agent du Parc (2km, 100m de dénivelé). Possibilité de poursuivre par une boucle de 5km après la visite guidée. Sur inscription uniquement.

Le temps d’une balade, face à un panorama à couper le souffle, découvrez le monde des menhirs, précieux témoignages des civilisations agro-pastorales de la fin du Néolithique, qui n’ont pas encore livré tous leurs secrets…

Il y a 5000 ans, les premiers agriculteurs s’installent au pied du mont Lozère, élèvent des animaux, exploitent la forêt… Ils dessinent durant des siècles un paysage dont l’horizon est ponctué de mystérieuses pierres dressées… Dispersés dans les bois, les champs ou sur les sommets, ces menhirs forment aujourd’hui l’un des plus vastes sites mégalithiques d’Europe.

Balade guidée d’environ 2h par un agent du Parc (2km, 100m de dénivelé). Possibilité de poursuivre par une boucle de 5km après la visite guidée. Sur inscription uniquement. .

Parking du sentier des menhirs Les Bondons 48400 Lozère Occitanie +33 4 66 45 01 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take a stroll and enjoy a breathtaking view, discover the world of menhirs, precious remnants of the agro-pastoral civilizations of the late Neolithic period, which have not yet revealed all their secrets… A guided walk lasting about 2 hours led by a park ranger (2 km, 100 m elevation gain). You can continue on a 5-km loop after the guided tour. Registration required.

L’événement UN ÉTÉ AVEC LE PARC MENHIRS Les Bondons a été mis à jour le 2026-07-24 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes