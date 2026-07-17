Un fil à la patte, ADEC / Maison du Théâtre amateur, Rennes
vendredi 11 décembre 2026 · ADEC / Maison du Théâtre amateur · Rennes
Informations pratiques
Un fil à la patte Vendredi 11 décembre, 20h30 ADEC / Maison du Théâtre amateur Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-11T20:30:00+01:00 – 2026-12-11T22:30:00+01:00
Fin : 2026-12-11T20:30:00+01:00 – 2026-12-11T22:30:00+01:00
Une comédie de Georges Feydeau.
Afin de se marier à une riche héritière, Bois d’Enghien fait tout pour se débarrasser de sa maîtresse, chanteuse de café concert, Lucette Gautier. De lâchetés en mensonges, il s’enfonce dans une situation inextricable.
ADEC / Maison du Théâtre amateur 45 Rue Papu, Rennes, France Rennes 35000 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/adec-maison-du-theatre-amateur/evenements/un-fil-a-la-patte-ven-11-dec-a-20h30 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@adec-theatre-amateur.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 99 33 20 01 »}]
Une comédie de Georges Feydeau. Afin de se marier à une riche héritière, Bois d’Enghien fait tout pour se débarrasser de sa maîtresse, chanteuse de café concert, Lucette Gautier.
Adec
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