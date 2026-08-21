Un fort entre ciel et terre, Musée du fort de la Pompelle, Puisieulx

Informations pratiques

Un fort entre ciel et terre 19 et 20 septembre Musée du fort de la Pompelle Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Un spécialiste présentera l’architecture de l’espace militaire semi-enterré, voûté, entouré de fossés et aménagé sur une position naturellement défensive.

Durée de la visite : 45 minutes à 14h, 15h, 16h et 17h.

Musée du fort de la Pompelle route de Châlons-en-Champagne, 51500 Puisieulx, France Puisieulx 51500 Marne Grand Est 0326491185 https://musees-reims.fr/fr/musees/musee-du-fort-de-la-pompelle Un lieu de mémoire majeur de la première guerre mondiale, présentant une riche collection dans un fort érigé entre 1880 et 1883 entièrement rénové pour mieux raconter l’expérience des hommes et la dureté des combats en Champagne et à Reims. RD 944 : route de Châlons-en-Champagne

Un spécialiste présentera l’architecture de cet espace militaire semi-enterré, voûté, entouré de fossés et aménagé sur une position naturellement défensive.

©Musée du fort de la Pompelle – Ville de Reims –